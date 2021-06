Auf die heutigen Daten zur Inflation in den USA haben die Märkte lange gewartet - kaum jemand wollte sich scheinbar zuvor aus dem Fenster lehnen, sichtbar an den extrem geringen Handelsvolumen und der Richtungslosigkeit der Wall Street-Indizes in den letzten Tagen. Aber schon vor den heutigen US-Verbraucherpreisen (14.30Uhr) geben die Märkte deutliche Signale in Sachen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...