SK Innovation hat von der Export-Import Bank of Korea einen Kredit in Höhe von 500 Millionen US-Dollar erhalten. Diese Mittel sollen in die zweite Produktionsstätte von SKI in Ungarn für E-Auto-Batteriezellen fließen. Diese befindet sich wie berichtet ebenso wie die erste Fabrik in Komárom und soll ab dem kommenden Jahr im großen Stil mit Auslieferungen von Zellen an europäische Autohersteller beginnen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...