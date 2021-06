Neuss, Deutschland (ots/PRNewswire) - Wir bringen Wissenschaft, Technologie und umfassende Lösungen zusammen, um die Möglichkeiten im Gesundheitswesen neu zu definierenWährend sich das Gesundheitswesen und die Diagnostik immer weiter-entwickeln, trägt die Einführung digitaler Technologien dazu bei, die wachsenden Anforderungen der Branche besser zu erfüllen. Um diesen wachsenden Anforderungen gerecht zu werden, haben sich 3M Littmann® und Eko Stethoskope zusammengeschlossen, um die erstklassige 3M Littmann Stethoskoptechnologie mit den fortschrittlichen digitalen Innovationen von Eko zu kombinieren. Das digitale Stethoskop 3M Littmann® CORE, das in den letzten sechs Monaten in den USA schnell an Popularität gewonnen hat1, ist nun auch in Deutschland eingeführt.Das neue 3M Littmann CORE Digitalstethoskop bietet medizinischen Fachkräften die Wahl zwischen analoger und digitaler Auskultation, sowie eine Verbindung per Bluetooth® mit der Eko Software.Das Littmann CORE Stethoskop bietet viele Vorteilen, darunter:- Verschiedene Auskultationsmodi ermöglichen das Umschalten zwischen analogem und verstärktem Hören- Bis zu 40-fache Verstärkung2 (bei Spitzenfrequenz im Vergleich zum Analogmodus)- Sieben Stufen der Schallverstärkung- Aktive Geräuschunterdrückung dämmt unerwünschte Hintergrundgeräusche ab- Konnektivität mit Eko Software, um das Visualisieren und Teilen von Herzton-Wellenformen zu ermöglichen"3M Littmann Stethoskope sind ein Pionier in Sachen Innovation und Qualität bei der Auskultation, und heute führen wir unser bisher fortschrittlichstes Stethoskop in Europa ein", sagte Kristi Barnett, Senior Director, 3M Medical Devices. "Das neue 3M Littmann CORE Digital-Stethoskop kombiniert die überragende Akustik des Littmann Cardiology IV Stethoskops mit der digitalen Technologie und Software von Eko, um die Diagnostik des medizinischen Fachpersonals zu unterstützen und zu verbessern."Die Zusammenarbeit zwischen 3M Littmann Stethoskope und Eko bringt zwei innovative Unternehmen zusammen, die sich zum Ziel gesetzt haben, leistungsstarke Lösungen für die Diagnostik anzubieten zur Verbesserung der Patientenversorgung."Für medizinisches Fachpersonal ist das Zuhören ein Ausgangspunkt zur Erstellung kritischer Diagnosen. Die Fähigkeit, Herz- und Lungengeräusche sicher beurteilen zu können, hilft dabei, die bestmögliche kardiologische und pulmonale Versorgung sicherzustellen", sagt Connor Landgraf, Mitbegründer und CEO von Eko. "Die Leistungsfähigkeit unserer digitalen Technologie und Algorithmen in das von Millionen medizinischer Fachkräfte auf der ganzen Welt geschätzte Stethoskop zu integrieren, kann sich auf die Patientenversorgung und die Qualität der Pflege in Europa auswirken kann. Die Kombination des digitalen Stethoskops 3M Littmann CORE mit der Eko-Softwareplattform bringt medizinisches Fachpersonal auf eine neue Ebene der Herz- und Lungenauskultation. "Diese Kombination ermöglicht es medizinischen Fachkräften, Zugang zu modernster klinischer Entscheidungshilfe, auch außerhalb der Sekundärversorgung bei der Patientenbehandlung zu Hause oder in einer Gemeinschaftspraxis. Außerdem besteht die Möglichkeit, sich direkt mit einem Kollegen zu verbinden, so dass der Patient keine unnötigen Reisen in traditionelle oder isolierte, klinischen Einrichtungen unternehmen muss.Während einer Pandemie, wenn die Beurteilung und Überwachung von Risikopatienten oder von Patienten mit z. B. COVID sehr schwer ist, kann dieses System zum Schutz des medizinischen Personals eingesetzt werden, indem es eine Fernüberwachung ermöglicht, während gleichzeitig eine Versorgung auf höchstem Niveau gewährleistet wird.Dieselbe Funktion, die das Streaming der Töne des Littmann CORE Stethoskops über die Eko App und auf eine Vielzahl von kabelgebundenen und Bluetooth-Kopfhörern ermöglicht, kann auch die Kommunikation mit verschiedenen Hörgerätemodellen erleichtern und bietet damit eine lang erwartete Lösung für viele hörgeschädigte Gesundheitsfachkräfte.Weitere Informationen über das 3M Littmann CORE Stethoskop oder wo Sie es kaufen können, finden Sie unter: www.3m.de/littmann/CORE. Um mehr über die Eko-Software zu erfahren, besuchen Sie bitte ekohealth.com/platform1 Durchschnittliche Produktbewertung 4,6 von 5 Sternen auf Amazon in den Vereinigten Staaten, Stand: 10. März 2021.2 Bis zu 40-fache Verstärkung basierend auf dem Vergleich von analogem und elektronisch unterstütztem verstärktem Hören mit maximaler Lautstärke bei der Spitzenfrequenz (125 Hz).Informationen zu 3MBei 3M wenden wir die Wissenschaft auf kollaborative Weise an, um das Leben unserer Mitarbeiter und Kunden auf der ganzen Welt täglich zu verbessern. Weitere Informationen über die kreativen Lösungen von 3M für globale Herausforderungen finden Sie unter www.3M.com oder auf Twitter @3M oder @3MNews.Informationen zu EkoEko, ein Unternehmen für kardiopulmonale digitale Gesundheit, verbessert die Art und Weise, wie Kliniker Herz- und Atemwegserkrankungen erkennen und überwachen, indem es fortschrittliche Sensoren, Software für Patienten und Anbieter sowie KI-gestützte Analysen zusammenführt. Die von der FDA zugelassene Plattform wird von Zehntausenden von Ärzten genutzt, die Millionen von Patienten auf der ganzen Welt behandeln, sowohl persönlich als auch über Telemedizin. 