Die Wiener Börse hat am Donnerstag im Frühhandel leichte Verluste aufgewiesen. Der heimische Leitindex ATX fiel bis 9.45 Uhr um 0,12 Prozent auf 3.502,48 Punkte. Bereits am Vortag hatte er deutliche 1,40 Prozent an Wert eingebüßt. Am Berichtstag gelten international die EZB-Sitzung und die Veröffentlichung aktueller US-Inflationszahlen als wichtigste Themen.Am heimischen Markt gestaltet sich die Meldungslage ...

