DJ "Perfekte Symbiose im Wohnbau" - Bauherr Wohnbauselbsthilfe: In Feldkirch entsteht das erste WoodRocks-Gebäude der Welt

Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Bregenz/Feldkirch (pts016/10.06.2021/10:00) - In Feldkirch entsteht seit Mittwoch "die perfekte Symbiose aus sozialem Wohnbau und nachhaltiger Holz-Systembauqualität". So beschrieb zumindest Thomas Schöpf, Geschäftsführer der Wohnbauselbsthilfe (WS), anlässlich der Grundsteinlegung an diesem Tag das Projekt, das sein Unternehmen gemeinsam mit Rhomberg Bau als Generalunternehmer sowie WoodRocks Bau errichtet.

Konkret errichtet der Bregenzer Bau-Komplettanbieter in der Feldkircher Heldenstraße ein dreistöckiges Wohngebäude mit 13 Einheiten. Das Besondere: Erstmals kommt dabei die neuartige Holz-Systembauweise des Start-ups WoodRocks Bau GmbH zum Einsatz, das Rhomberg gemeinsam mit der Schrenk GmbH ins Leben gerufen hat.

"Wir fokussieren uns nicht allein auf Holz als gesundem, nachhaltigem Baustoff, sondern setzen ebenso auf vorausschauende, integrale Planung, die Vorteile des Systembaus und vor allem auf den Menschen als entscheidenden Faktor - als Erbauer, aber ebenso später als Bewohner, um das Gebäude mit Leben zu füllen", erklärt WoodRocks-Geschäftsführer Matthias Frick den Ansatz. So wollen die Verantwortlichen ein modernes Haus mit Wohnungen errichten, die komfortabel und dazu absolut erschwinglich sind.

Um dieses hehre Ziel zu erreichen, hat Bauherr WS sich "frühzeitig genau umgeschaut, mit welchen Partner:innen wir das beste Wohnhaus für unser Grundstück und für die Feldkircher Bevölkerung realisieren können", erinnert sich Schöpf. "Wissen und Erfahrung im geförderten Wohnbau haben wir ja selbst mehr als genug." Die Entscheidung für Rhomberg Bau fiel leicht, die beiden Unternehmen verbindet seit Jahrzehnten eine enge, sehr erfolgreiche Partnerschaft.

Neben den Beteiligten von WS, Rhomberg Bau und WoodRocks stießen auch der Ortsvorsteher von Altenstadt Michael Nemetschke sowie die Architekten Claus Schnetzer und Victor Rivera Gonzalez auf den Baustart des neuen, gemeinsamen Projekts an.

Fact Box Heldenstraße, Feldkirch Bauherr: Wohnbauselbsthilfe, Bregenz Generalunternehmer: Rhomberg Bau GmbH, Bregenz Planung, Holzbau: WoodRocks Bau GmbH, Bregenz Anzahl Gebäude: 1 Geschosszahl: EG + 2 Grundstücksfläche: 1 671 qm Wohnnutzfläche: 908,71 qm Anzahl Wohnungen: 13 Besonderheit: Holz-Systembau der WoodRocks Bau GmbH kommt erstmals zum Einsatz

Über die Rhomberg Bau GmbH Im Geschäftsbereich Bau ist die Rhomberg Gruppe als Komplettanbieterin tätig und bietet Lösungen und Leistungen für alle Phasen im Lebenszyklus von öffentlichen und privaten Gebäuden. Dieser ganzheitliche Zugang stellt nicht nur eine Optimierung von Kundennutzen und Lebenszykluskosten sicher, sondern ermöglicht auch die Realisierung von Projekten, die die Kriterien der Nachhaltigkeit umfassend erfüllen. Das Leistungsspektrum der Rhomberg Bau reicht von der Planung und Projektentwicklung über (privaten) Wohnbau, öffentlichen und gewerblichen Hoch- und Tiefbau bis zu Umbau, Sanierung und Immobilien- oder Gewerbepark-Management. Im Vordergrund stehen benutzerorientierte, ökologisch wertvolle und sozial sinnvolle Lösungen für Wohn-, Arbeits- oder Begegnungsräume. Rhomberg Bau ist dabei sowohl als Total- wie auch als Generalunternehmer tätig, der schlüsselfertige Projekte realisiert. Das Joint Venture Goldbeck Rhomberg ist ein Spezialist für ökonomische, schnelle und flexible Systembaulösungen. Mit der Beteiligung an Sohm Holz Bautechnik ist Rhomberg Bau im Bereich innovativer Techniken mit dem Baustoff Holz tätig.

Rhomberg Bau verfügt über Standorte in Österreich, Deutschland und der Schweiz und beschäftigt 726 Mitarbeitende. Im Geschäftsjahr 2019/20 erwirtschaftete das Unternehmen 333 Mio. Euro.

Weitere Informationen finden Sie unter: http://www.rhomberg.com

Über die Wohnbauselbsthilfe, Bregenz Die Wohnbauselbsthilfe Vorarlberger gemeinnützige reg. Genossenschaft m.b.H. ist ein in Vorarlberg tätiger gemeinnütziger Wohnbauträger. Seit über 70 Jahren entwickelt, realisiert und verwaltet das Unternehmen hochwertige, geförderte Wohnungen im ganzen Ländle. Die Wohnbauselbsthilfe versteht sich als Partner der Gemeinden, verwaltet derzeit ca. 6 000 Wohnungen und errichtet jährlich an die 250 neuen Wohneinheiten. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der Quartiersentwicklung und der Errichtung von durchmischten Wohnanlagen, in welchen Miet- und Mietkauf-Modelle angeboten werden.

Weitere Informationen unter: http://www.wohnbauselbsthilfe.at

(Ende)

Aussender: Rhomberg Bau GmbH Ansprechpartner: Torben Nakoinz Tel.: +43 5574 403 2146 E-Mail: presse@rsrg.com Website: www.rhombergbau.at

[ Quelle: http://www.pressetext.com/news/20210610016 ]

(END) Dow Jones Newswires

June 10, 2021 04:01 ET (08:01 GMT)