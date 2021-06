DJ PTA-Adhoc: amalphi ag: amalphi AG beabsichtigt das Wartungsgeschäft an einen Strategen zu veräußern

München (pta019/10.06.2021/10:15) - amalphi AG beabsichtigt das Wartungsgeschäft an einen Strategen zu veräußern

München, 10. Juni 2021 (09:40 CET/CEST) - Die amalphi AG gibt heute bekannt, dass sie beabsichtigt, das Wartungsgeschäft (Third Party Maintenance) an einen strategischen Investor zu veräußern. Dieses Wartungsgeschäft soll vom bisherigen amalphi Team zusammen mit dem Partner auch zukünftig unter dem Markennamen "amalphi" betrieben werden.

Die Parteien haben einen letter of intend unterzeichnet, der die Details regelt. Die Transaktion soll bis Ende Juli 2021 abgeschlossen werden.

Aussender: amalphi ag Adresse: Uhlandstraße 3, 80336 München Land: Deutschland Ansprechpartner: Peter Biewald Tel.: +49 89 9974290 00 E-Mail: ir@amalphi.de Website: www.amalphi.de

ISIN(s): DE0008131350 (Aktie) Börsen: Basic Board in Frankfurt, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin

