(shareribs.com) New York 10.06.2021 - Der US-Solarproduzent First Solar hat am Mittwoch bekannt gegeben, eine neue Produktionsstätte für Solarpanels im US-Bundesstaat Ohio errichten zu wollen. First Solar plant in Lake Township, im US-Bundesstaat Ohio, den Bau einer Produktionsstätte für Solarpanels. Die Anlage soll ab 2023 errichtet werden und 2025 die volle Kapazität erreichen. In Lake Township ...

Den vollständigen Artikel lesen ...