Gestern Nachmittag noch bei 17,20 Euro, steigt die Aktie von Aixtron aktuell auf 20,60 Euro, heute ein Plus von 12,5 Prozent. Damit sticht die Aktie heute eindeutig aus der Masse heraus am deutschen Aktienmarkt! Dies liegt an der gestern Abend veröffentlichten Ad Hoc-Mitteilung des Unternehmens. Danach erhöht Aixtron seine Jahresprognose. Das nach eigenen Angaben weltweit ...

