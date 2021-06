DJ IPO/Adidas wird Ankerinvestor bei finnischer Spinnova

Von Dominic Chopping

FRANKFURT (Dow Jones)--Der deutsche Sportartikelhersteller Adidas vertieft seine Geschäftsbeziehungen mit dem finnischen Textilproduzenten Spinnova und wird Ankerinvestor bei dessen geplantem Börsengang. Adidas werde Aktien für 3 Millionen Euro im Rahmen des geplanten Angebots zeichnen, teilte die Spinnova Oyj mit, die eine Technologie entwickelt hat, um Textilfasern unter anderem aus Holz ohne schädliche Chemikalien herzustellen. Mit dem Engagement als Ankerinvestor sichere sich Adidas den Zugang zu erheblichen Mengen an nachhaltigen Spinnova-Materialien. Spinnova und Adidas verbindet bereits eine laufende gemeinsame Entwicklungszusammenarbeit. Spinnova will sich am Nasdaq First North Growth Market in Helsinki notieren lassen.

