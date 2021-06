HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Berenberg hat die Einstufung für Zeal Network nach einer Gaming-Fachkonferenz der Privatbank auf "Buy" mit einem Kursziel von 47 Euro belassen. Die Kernthemen seien die gleichen wie im Vorjahr gewesen, schrieb Analyst Jack Cummings in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Viel werde derzeit über den US-Markt und die Perspektiven nach der Corona-Krise gesprochen. Vom Online-Lotterieanbieter Zeal seien Wachstumschancen hervorgehoben worden - auch wegen neuer Produkte./tih/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.06.2021 / 16:54 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000ZEAL241

