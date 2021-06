New York (ots/PRNewswire) - Der Bericht von Q2/2021 verleiht Flagship auch differenzierte Bewertungen hinsichtlich Zielgruppen-Targeting, Sicherheit und Datenschutz sowie ArchitekturkriterienAB Tasty, ein globales Unternehmen, das es Teams ermöglicht, noch schneller Ergebnisse zu erzielen, indem es die Abläufe von der Idee bis zum Release beschleunigt und optimiert, gab heute bekannt, dass Flagship, seine Feature Management Plattform, von Forrester in einem neuen Bericht, "The Forrester New Wave: Feature Management And Experimentation, Q2 2021" als Leader ausgezeichnet wurde.Forrester identifizierte Flagship als "die beste Lösung für Unternehmen, die erweiterte Targeting-Funktionen benötigen" und fügte hinzu, dass die Plattform "die stärkste Balance zwischen Feature-Management und A/B-Testing-Funktionen bietet."Forrester merkte besonders an, dass die "Cloud-basierte Architektur von Flagship ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Feature-Management und A/B-Testing-Funktionen bietet, was App-Entwicklern und Produktverantwortlichen gleichermaßen zugute kommt. Außerdem verfügt es über eine robuste Sicherheit mit unabhängig verifizierten Sicherheitstests und Zertifizierungen."Diese Ankündigung folgt nur zwei Jahre nachdem AB Tasty Flagship auf den Markt gebracht hat, die spezialisierten Plattform für Produkt- und Entwicklerteams, um kontinuierlich in der Produktion zu experimentieren und Funktionen zu testen, während das Risiko einer negativen Nutzererfahrung minimiert wird. Letztes Jahr kündigte AB Tasty eine 40-Millionen-Dollar-Finanzierung (https://www.abtasty.com/de/neuigkeiten/serie-c-finanzierungsrunde-40-millionen/) in der Serie C an, um seine Führungsposition in den Märkten für Experience-Optimierung und Feature-Management auszubauen."Von Forrester als führend bezeichnet zu werden, ist unserer Meinung nach ein Beweis für den Wert, den wir Hunderten unserer KundInnen auf der ganzen Welt als ihr vertrauenswürdiger Partner liefern", so Alix de Sagazan, CEO und Mitbegründerin von AB Tasty. "Die Nachfrage nach ganzheitlichen Feature-Management- und Experimentier-Plattformen steigt in allen Unternehmen und sollte für EntscheiderInnen auf allen Ebenen des Produktentwicklungs-Lebenszyklus ganz oben auf der Agenda stehen."Flagship gehört zu den sieben bedeutendsten Anbietern, die für den Forrester New Wave Report ausgewählt wurden. Dieser bewertet die Unternehmen anhand von 10 Kriterien, basierend auf aktuellem Angebot, Strategie und Marktpräsenz, bewertet wurden. Flagship erhielt eine differenzierte Bewertung - die höchstmögliche - in den Kriterien Feature Management, Experimentation, Audience Targeting, Sicherheit und Datenschutz, Architektur und Vision."Wir sind unglaublich stolz auf diese Anerkennung für Flagship, das sich für unsere KundInnen als Game-Changer erwiesen hat, wenn es darum geht, ihre Produkt- und Tech-Teams mit den richtigen Werkzeugen auszustatten. Damit können sie die Umsetzung validierter Ideen durch einfache Implementierung beschleunigen, wie z.B. KPI-getriggerte Rollbacks oder die Entkopplung von Code-Releases von Feature-Releases", so Remi Aubert, Mitgründer von AB Tasty. "Wir glauben, dass unsere differenzierten Bewertungen in diesen Kriterien unseren bisherigen Erfolg unterstreichen. Unsere Vision ist es, über CI/CD hinauszugehen, damit jedes Unternehmen seine Go-to-Market-Abläufe transformieren und von den technischen und geschäftlichen Vorteilen der Entkopplung von Code-Releases und Feature-Releases profitieren kann."In dem Forrester-Bericht heißt es weiter, Flagship verfüge über "eine hochgradig reaktionsfähige Cloud-native Architektur, die es Teams ermöglicht, schnell mit dem Feature-Management zu beginnen. Es kombiniert dies mit komplexen Targeting- und Experimentierfunktionen für erweiterte Feature-Experimente" - eine Feststellung, die von der Reise-Website Weekendesk, einem Early Adopter von Flagship, bestätigt wurde."Mit Flagship können wir dank progressiver Rollouts autonomer agieren und das Risiko minimieren. Wir können neue Funktionen an bestimmten Segmenten unserer Nutzerbasis testen und auch das Feedback der NutzerInnen in Echtzeit besser integrieren, Kill Switches einrichten und vor allem Experimente durchführen", so Alexandre Duarte, Produktionsleiter bei Weekendesk. "Wir wollten schneller und effizienter in unseren Releases sein, ohne dabei Risiken einzugehen. Flagship ermöglicht uns das."Um ein kostenloses Exemplar (https://www.abtasty.com/resources/forrester-new-wave-2021/) des Reports "The Forrester New Wave: Feature Management And Experimentation, Q2 2021" zu erhalten oder mehr über AB Tasty sowie seine Client- und Server-seitigen Produkte zu erfahren, besuchen Sie bitte: www.abtasty.comÜber AB TastyAB Tasty ist ein weltweit führender Anbieter von Feature-Management-, Experimentier- und Personalisierungslösungen, die es Unternehmen ermöglichen, Ideen zu validieren und gleichzeitig die Wirkung zu maximieren, das Risiko zu minimieren und die Markteinführung zu beschleunigen. Mehr als 900 Unternehmen nutzen die Lösungen von AB Tasty und Flagship, um ihre Marketing-, Produkt- und Entwicklungsteams aufeinander abzustimmen und eine höhere Effizienz, geringere Kosten und optimale Endnutzererfahrungen zu gewährleisten. AB Tasty wurde 2010 in Paris gegründet und richtet sich an Unternehmen, die durch kontrolliertes Experimentieren nur die besten Ideen umsetzen wollen, um ihre EndkundInnen besser zu bedienen. AB Tasty hat 11 Niederlassungen auf der ganzen Welt und mehr als 200 MitarbeiterInnen. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie bitte: www.abtasty.com.