Frankfurt (www.fondscheck.de) - Für größere Unternehmen ist er Pflicht, für MainFirst ist er Ausdruck des eigenen Selbstverständnisses: Der Nachhaltigkeitsbericht, so die Experten von MainFirst Asset Management.Für MainFirst sei er zudem die logische Konsequenz eines jahrelangen Prozesses: Seit der Unterzeichnung der UN-PRI im Jahr 2015 habe MainFirst die ESG-Prinzipien in puncto Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) in die Investitionsentscheidung einfließen lassen. Bei der Umsetzung unterscheide sich MainFirst dabei von anderen Asset-Managern. Die Multi-Investment-Boutique habe kein separates ESG-Team gebildet. Stattdessen sei ESG integraler Bestandteil jedes Teams geworden - sei es im Portfolio-, Risikomanagement oder in der Geschäftsführung. ...

