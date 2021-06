Der spanische Ladeinfrastruktur-Anbieter Wallbox will zum Zwecke des Börsengangs mit der Börsenhülle Kensington Capital Partners fusionieren. Die Listung des mit rund 1,5 Milliarden US-Dollar bewerteten gemeinschaftlichen Unternehmens an der New York Stock Exchange soll unter dem Tickersymbol WBX erfolgen. Eine entsprechende Vereinbarung zwischen den beiden Unternehmen wurde in dieser Woche getroffen, ...

