Hamburg (ots) - Erfolgreichste Bloggerinnen: Karriere schlägt KochenHohe Schlagzahl, gut vernetzt, auffallend: Keine Frau in Deutschland bloggt erfolgreicher als Wirtschaftswochen-Redakteurin Claudia Tödtmann. Mit ihrem WiWo-Management-Blog führt zum ersten Mal ein Weblog aus dem Themenbereich "Karriere" das Ranking der einflussreichsten deutschsprachigen Blogs von Frauen im Blogger-Relevanzindex an. Das Analyse-Tool der Hamburger Kommunikationsberatung Faktenkontor bewertet fortlaufend die Performance von 2.000 Blogs nach Sichtbarkeit, Verlinkung, Social-Media-Performance, Aktivität und Interaktion mit seiner Community. Bei drei vorhergehenden Auswertungen seit Ende 2017 nahmen jeweils Blogs aus den Bereichen "Kochen" und "Freizeit / Mode / Lifestyle" den Platz an der Spitze der erfolgreichsten Blogs von Frauen ein.Traditionelle Themen trotzdem TrefferBeide Themenbereiche spielen in der weiblichen Seite der Blogosphäre nichtsdestotrotz weiterhin eine gewichtige Rolle: Mit 27 beschäftigt sich mehr als jeder zweite der Top-50 der erfolgreichsten Blogs von Frauen mit Themen aus dem Bereich "Freizeit / Mode / Lifestyle", angeführt von "Josie loves" auf Platz sieben. Die erfahrene Josie-Bloggerin Sarah Eichhorn schreibt hier bereits seit mehr als zehn Jahren über Fashion, Beauty und Reisen. Rund ums Kochen dreht sich alles bei zwölf der Top-Bloggerinnen. Bestplatziert ist hier "Herzelieb". Der "Foodblog aus dem hohen Norden" von Michaela Lühr springt von der Neun auf die Drei.Dynamik in der Blogosphäre"Seit der letzten Analyse der relevantesten Blogs von Frauen hat sich das Top-50-Ranking erheblich verändert, was zeigt, dass die Blogosphäre sehr dynamisch ist", sagt Jörg Forthmann, Geschäftsführender Gesellschafter des Faktenkontors. "Eine kontinuierliche Analyse der Blogs hilft dabei, hier den Überblick zu behalten."One-Hit-Wonders: Religion und SportMit religiösen Themen beschäftigt sich nur ein einziger Top-50-Blog - dafür aber besonders erfolgreich: Das "Christliche Forum" unter Felizitas Küble setzt die Kirche zwischen Küche und Konzernen auf Platz zwei. Ebenfalls nur einmal vertreten, aber ganz vorn dabei: das Themenfeld Sport. Der Berliner Fußball-Blog von Stefanie Fiebrig auf Platz vier schafft es zum dritten Mal in Folge unter die führenden fünf Blogs von Frauen.Über den Blogger-RelevanzindexDer Blogger-Relevanzindex von Faktenkontor analysiert fortlaufend die Performance von rund 2.000 deutschsprachigen Blogs. Die Bewertung fußt zu gleichen Teilen auf fünf Faktoren: Die Sichtbarkeit des Blogs im Internet; die Anzahl öffentlicher Links, die zu dem jeweiligen Blog führen; die Vernetzung des Blogs in den Sozialen Medien; die Aktivität (Anzahl der neuen Beiträge) innerhalb der letzten drei Monate; sowie die Interaktion des Blogs mit seiner Community anhand der Anzahl von Kommentaren innerhalb dieser Zeit. Der Blogger-Relevanzindex erlaubt individuelle Auswertungen unter anderem in Bezug auf bestimmte Themenbereiche und Branchen und ermöglicht es Unternehmen so, konkrete Blogs zu identifizieren, die für die Meinungsbildung in ihrem Branchenumfeld wirklich entscheidend sind. Weitere Informationen unter https://www.faktenkontor.de/blogger-relevanzindex/.Faktenkontor: Berater für Unternehmens- und Vertriebs-kommunikationFaktenkontor ist der Berater für Unternehmens- und Vertriebskommunikation. Branchenerfahrene Experten unterstützen Unternehmen aus Finanzdienstleistung, Gesundheitswirtschaft sowie der Beratungs- und Technologie-Branche darin, ihre Zielgruppen über klassische und digitale Medien sowie im persönlichen Kontakt zu erreichen. Neben Medienberatung gehören Konzeption und Umsetzung von Kampagnen sowie Social-Media-Strategien zum Leistungsspektrum. Das Faktenkontor ist zertifiziertes Mitglied der Gesellschaft der führenden PR- und Kommunikationsagenturen (GPRA) und zertifiziertes Mitglied des Hamburger Consulting Club e.V. (HCC).Besuchen Sie unsere Website: www.faktenkontor.de.