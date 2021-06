Nachfrage nach VR-Lösungen für den Unternehmenseinsatz legt auch während der COVID-19-Pandemie signifikant zu: Umsatzanstieg in Europa bei über 200% u.a. durch Ausbau des Enterprise-Geschäfts in neuen Märkten in Europa Ausbau des Distributorennetzwerks in Russland und Großbritannien Teilnahme auf dem Mobile World Congress (MWC) in Barcelona Markteinführung der neuen VR Standalone Headsets Pico Neo 3 Pro im dritten Quartal 2021 Barcelona / München, 10. Juni 2021 - Pico Interactive, einer der global ...

Den vollständigen Artikel lesen ...