Hannover (www.anleihencheck.de) - Die Ratingexperten von Fitch haben sich im Rahmen ihres Peer Review von UK Covered Bonds auch zum Einfluss der Pandemie auf die Assetklasse geäußert, so Henning Walten, CIIA, sowie Dr. Frederik Kunze von der NORD/LB.Im Rahmen der eigenen Analyse rechne Fitch für 2021 immerhin mit einem Plus der Wirtschaftsleistung des Landes von 5%, was vor allem mit dem unterzeichneten Brexit-Vertrag sowie den Impferfolgen begründet werde. Die Payment Holidays hätten in der Spitze im Juni 2020 ein Größenverhältnis von eins zu sechs erreicht (also eines von sechs Mortgage Loans), während der Anteil im Januar 2021 nur noch bei 1,6% der Mortgage Loans gelegen habe. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...