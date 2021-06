Zürich (www.fondscheck.de) - Jan Strässle, Portfolio Manager bei Swisscanto Invest, erläutert die Chancen des Anleihenmarkts in Australischen Dollar (AUD) als interessante Alternative zu den gängigen Währungen.Für konservative Anleiheninvestoren, die Papiere mit einem guten bis sehr guten Rating bevorzugen würden, bleibe die Euro-Zone aus Rendite-Sicht ein schwieriges Terrain. "Die kurzen Zinssätze werden in der näheren Zukunft negativ bleiben und mit der nun aufgekommenen Inflation müssen Investoren mit negativen Realzinsen leben. Alternativen zur Beimischung im Anleihenportfolio sind also gefragt. Eine sinnvolle Option liegt am anderen Ende der Welt: Australien beziehungsweise der Anleihenmarkt in AUD (Australischer Dollar). Das Zinsniveau darf als attraktiv bezeichnet werden und relativ hohe Kreditprämien machen diesen Markt für Anleger interessant". Anleihen in AUD erschließen ein vielversprechendes Schuldneruniversum und tragen positiv zu einer guten Diversifikation bei", so Jan Strässle, Portfolio Manager bei Swisscanto Invest. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...