Wien (pta029/10.06.2021/13:00) - Die DO & CO Aktiengesellschaft gibt bekannt, dass der Konzernvorstand auf 3 Mitglieder erweitert wird. Attila Mark Dogudan wurde mit 10.06.2021 vom Aufsichtsrat zum Vorstandsmitglied ernannt. Attila Mark Dogudan ist bereits seit 14 Jahren für den Konzern in verschiedensten Management-Funktionen tätig und war zuletzt für die Transition des British Airways Vertrages in London verantwortlich. Er wird zukünftig im Konzernvorstand die Bereiche HR, Marketing und IT verantworten.

Darüber hinaus wurde vom Aufsichtsrat beschlossen, dass das Unternehmen mit 10.06.2021 von 2 CEOs vertreten wird. Mag. Gottfried Neumeister wurde neben Attila Dogudan vom Aufsichtsrat zum Co-CEO ernannt. Neumeister ist seit 9 Jahren im Vorstand und war bislang als CCO/ CFO tätig.

