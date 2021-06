Das Flugtaxi-Startup Lilium hat kurz vor seinem geplanten Börsengang den Luft- und Raumfahrtkonzern Honeywell als Techniklieferanten an Bord geholt - der steigt auch bei Lilium ein. Im Juli will das Münchener Flugtaxi-Startup Lilium über ein Finanzvehikel (SPAC) an die US-Technologiebörse Nasdaq gehen. Im Vorfeld des geplanten Börsengangs hat Lilium mit Honeywell jetzt noch einen wichtigen Partner bei der Entwicklung seines vollelektrischen Lilium-Jets gewonnen. Der US-Luft- und Raumfahrtkonzern soll die Flugsteuerung und Avionik für den Senkrechtstarter mit seinen 36 ...

