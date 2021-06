Wie hat sich die Zahl der Beschäftigten in der Versicherungswirtschaft verändert? Wie lange arbeiten Angestellte in der Regel für eine Gesellschaft? Hierzu hat der AGV aktuelle Zahlen veröffentlicht. AssCompact hat einige Fakten in einer Bildergalerie zusammengefasst. [Bild: © ON-Photography - stock.adobe.com]" typeof="foaf:Image" class="img-responsive" /> Innendienst legt zu, Außendienst schrumpft Laut aktuellen Zahlen ist die Gesamtzahl der Mitarbeiter in den Versicherungsunternehmen 2020 um 0,6% ...

Den vollständigen Artikel lesen ...