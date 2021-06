Mit rhion.digital hat der Marktplatz für nachhaltige Finanzdienstleistungen und Versicherungen bessergrün einen neuen Lizenznehmer an Bord. Im dritten Quartal 2021 will rhion.digital mit einer Gewerbeversicherung auf der Plattform bessergrün.de starten. Zuwachs für das Partnernetzwerk von bessergrün in der Sparte "Versicherung": Zum Kreis der Lizenznehmer zählt nun auch rhion.digital. Eine entsprechende Kooperationsvereinbarung wurde geschlossen. Geplant ist, dass rhion.digital im dritten Quartal ...

Den vollständigen Artikel lesen ...