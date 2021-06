DJ ÜBERBLICK am Mittag/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

G7-Gipfel rückt Multilateralismus, Corona und Klima ins Zentrum - Kreise

Die Staats- und Regierungschefs der sieben führenden Industrieländer (G7) wollen bei ihrem Gipfeltreffen in Cornwall nach Angaben aus deutschen Regierungskreisen ein Wiederaufleben des Multilateralismus ins Zentrum rücken. "Die Botschaft von dem Gipfel insgesamt ist, dass der Multilateralismus und auch die G7 wieder da ist und wir die Probleme wie den Klimawandel, Pandemie und auch viele andere Themen nur gemeinsam lösen können", sagte ein hochrangiger Regierungsbeamter in Berlin. "Das ist eigentlich die Botschaft, die sich durchzieht."

Merkel sieht noch erhebliche Potenziale für Klimaschutz in Gebäuden

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat die Rolle der Bauindustrie für die deutsche Wirtschaft betont und zugleich weitere Maßnahmen bei der Gebäudesanierung für den Klimaschutz angemahnt. Merkel verwies in einem Video-Grußwort beim Tag der Bauindustrie auf das Ziel, Klimaneutralität bei CO2-Emissionen im Jahr 2045 zu erreichen. "Das ist mit erheblichen Anstrengungen, aber auch mit neuen Chancen verbunden", sagte sie. Der Gebäudebereich berge noch "erhebliche Potenziale, um ihn mit intelligenten Lösungen noch klimafreundlicher zu gestalten".

Digitaler Corona-Impfpass wird ab Donnerstag in Deutschland eingeführt

Vollständig geimpfte Menschen sollen künftig ihre Immunisierung mit einem digitalen Impfzertifikat auf dem Handy nachweisen können: Ab Donnerstag wird der Digital-Pass den Bürgerinnen und Bürgern Schritt für Schritt zugänglich gemacht, wie Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) in Berlin ankündigte. Ziel sei es, dass das digitale Impfzertifikat - der "CovPass" - bis Ende Juni all jenen, die ihn wollen, auch zur Verfügung steht. Ab Juli soll der Digital-Pass dann auch für das grenzüberschreitende Reisen in der EU genutzt werden können.

Deutsche Elektroindustrie will Vorjahrestief 2021 vollständig wettmachen

Die deutsche Elektroindustrie hat ihre Erwartung für 2021 deutlich erhöht. Zuletzt habe die Branche "durchweg hohe zweistellige Zuwächse" verbucht, erklärte der Zentralverband Elektrotechnik- und Elektronikindustrie (ZVEI). "Diese positive Entwicklung nehmen wir zum Anlass, unsere bisherige Produktionsprognose für die deutsche Elektroindustrie von plus 5 auf plus 8 Prozent heraufzusetzen", sagte der Vorsitzende der ZVEI-Geschäftsführung, Wolfgang Weber. "Wir gehen damit davon aus, dass wir die Produktionseinbußen des vergangenen Jahres von minus sechs Prozent bereits im laufenden Jahr wieder einholen können."

Unicredit: Kein Insolvenz-Tsunami in Deutschland zu erwarten

Unicredit rechnet nach Veröffentlichung vorläufiger Mai-Daten durch das Statistische Bundesamt (Destatis) nicht damit, dass es in Deutschland zu einem coronabedingten Insolvenz-Tsunami kommen wird. "Deutsche Unternehmen sind widerstandsfähiger, weil sie vor der Krise ihre Eigenkapitalausstattung verbessert haben", schreibt Volkswirt Andreas Rees in einem Kommentar. Im Jahr 2020 sei die Eigenkapitalquote von 7.000 deutschen Unternehmen laut einer Sparkassen-Umfrage um 1 Punkt auf 35 Prozent gesunken.

EU will bei G7-Gipfel Druck auf Johnson im Streit um Nordirland machen

Die EU will den G7-Gipfel nutzen, um den britischen Premierminister Boris Johnson zum Einlenken im Streit um Warenkontrollen in Nordirland nach dem Brexit zu bewegen. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sagte am Donnerstag, sie werde das Thema bei einem Treffen mit Johnson und EU-Ratspräsident Charles Michel am Rande des Gipfels besprechen. Sie forderte Johnson erneut auf, getroffene Vereinbarungen umzusetzen. Sonst könne die EU Vergeltungsmaßnahmen ergreifen.

Weltweite Plastikproduktion im Corona-Jahr 2020 gesunken

Zum erst dritten Mal seit Beginn des Plastikzeitalters ist die weltweite Kunststoffproduktion im Pandemie-Jahr 2020 gesunken. Wie der Industrieverband PlasticsEurope mitteilte, ging die globale Herstellung im vergangenen Jahr infolge der Corona-Krise um 0,3 Prozent zurück. In Europa sank die Produktion um 5,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Die Minderung bei der weltweit produzierten Plastikmenge markiert seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges den erst dritten Rückgang - nach dem Finanzkrisenjahr 2008 und der Ölkrise 1973.

+++ Konjunkturdaten +++

Schweden Mai Verbraucherpreise +0,2% gg Vormonat

Schweden Mai Verbraucherpreise PROGNOSE: +0,4% gg Vormonat

Schweden Mai Verbraucherpreise +1,8% gg Vorjahr

Schweden Mai Verbraucherpreise PROGNOSE: +2,0% gg Vorjahr

