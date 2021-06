Mainz (ots) - Bitte aktualisierten Programmtext beachten!Sonntag, 11. Juli 2021, 9.30 UhrEvangelischer GottesdienstAus der Augustinerkirche in GothaIn Gotha gehören rund 80 Prozent der Menschen keiner Kirche an. Doch Pfarrerin Angela Fuhrmann macht die Erfahrung, dass manche von ihnen auf der Suche nach religiösen Antworten sind.Gott teilt großzügig seinen Segen an alle aus, meint sie. Doch oft sind es die Christen, die mit dieser Großzügigkeit ihre Schwierigkeiten haben. Wie wäre es, wenn die Kirchentüren weit geöffnet und die Schwellen sehr niedrig wären?Für die musikalische Gestaltung des Gottesdienstes sorgen ein Gesangsensemble unter der Leitung von Jens Goldhardt, der auch die Orgel spielt, und Mitglieder des Handglockenchores Gotha unter der Leitung von Matthias Eichhorn.Nach dem Gottesdienst gibt es bis 18.00 Uhr ein telefonisches Gesprächsangebot. Telefonnummer: 0700 14 14 10 10 (6 Cent/Minute aus dem deutschen Festnetz. Mobilfunkkosten abweichend.)Weitere Informationen zu diesem Gottesdienst finden Sie im Internet unter http://www.zdf.fernsehgottesdienst.de.Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/4938241