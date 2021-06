Das Themendepot Edelmetalle konnte auch in der letzten Handelswoche weiter zulegen. Wesentlichen Anteil daran hatten erstaunlicherweise trotz eines deutlich stärkeren südafrikanischen Rands die Platinminen-Aktien Impala Platinum und Sibanye Stillwater. Dagegen reagierten Coeur Mining und SSR Mining mit Abschlägen auf die ersten US-Arbeitsmarktzahlen am Donnerstag letzter Woche.In der abgelaufenen Handelswoche gaben die Edelmetalle im Zuge der am Donnerstag veröffentlichten ersten Arbeitsmarktzahlen in den USA deutlich nach, konnten dann aber am Tag darauf einen ...

