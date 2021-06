bundesweit (ots) - Die GFN GmbH (https://www.gfn.de/)nutzt den bundesweiten Digitaltag am 18. Juni 2021, um Menschen bei ihren täglichen Herausforderungen im Homeoffice zu unterstützen. In Web-Sessions zu den wichtigsten Themen erfahren Teilnehmer die Basics rund um das Arbeiten von zuhause aus und haben die Möglichkeit, ihre individuellen Fragen per Chat-Funktion in offenen Q&A-Runden zu stellen. Die GFN- Experten stehen allen Teilnehmern kostenfrei und unverbindlich als Ansprechpartner zur Verfügung, die sich unter https://lp.gfn.de/unsere-aktion-zum-digitaltag-2021/ anmelden.Das Programm im Überblick09:00 - 09:20 Uhr: Hardware im Homeoffice einrichtenIn diesem Workshop geht es darum, wie Sie Ihre Webcam und das Headset korrekt einrichten und in gängigen Online-Besprechungstools benutzen.11:00 - 11:20 Uhr: Effiziente AufgabenteilungZu Hause sind Sie selbst für Ihr Zeitmanagement verantwortlich. Wenn Sie aber ohne Plan den Tag durchleben, haben Sie am Ende das Gefühl, nichts wirklich geschafft zu haben. Wir zeigen Ihnen die Möglichkeiten einer effizienten Aufgabenplanung mit Hilfe ausgewählter Apps.12:00 - 12:20 Uhr: Chat-Apps im Unternehmen richtig und sicher nutzenDie kurze Nachricht vom Handy ersetzt im Homeoffice häufig den direkten Kontakt mit dem Kollegen. Aber bei der Nutzung von Chat-Apps lauern Fallstricke. Nicht jede App ist für den dienstlichen Einsatz geeignet. Hier erfahren Sie, worauf Sie achten sollten und wie Sie sicher und effizient chatten können.12:30 - 12:50 Uhr: Cloud-Speicher richtig nutzenDie Versprechungen sind groß: Zugriff von überall, teilen statt kopieren. Aber die Nutzung von Cloud-Speicherdiensten stellt Anwender:innen auch vor neue Herausforderungen: Was darf ich eigentlich machen? Und welche Funktionen nützen mir wirklich etwas? Hier erfahren Sie, wie Sie Cloud-Speicherdienste richtig nutzen können.13:00 - 13:20 Uhr: Die Wichtigkeit von Kommunikationsregeln im UnternehmenIm Homeoffice entfällt der kurze Gang zur Kollegin über den Flur. Die Kommunikation erfolgt anders, häufig auch über neue Programme. Hier erfahren Sie, wie wichtig klare Regeln und Leitplanken für die Kommunikation in Zeiten des Homeoffice sind.09:30 Uhr, 10:30 Uhr und 11:30 Uhr: Offene Fragerunden zum Thema HomeofficeSie haben individuelle Herausforderungen in Ihrem Homeoffice erlebt und suchen nach Lösungen, um sich selbst künftig besser helfen zu können? Stellen Sie Ihre Fragen hier und erhalten Sie Antworten, die Sie direkt in die Praxis umsetzen können.Weitere Informationen und AnmeldungInteressenten können sich hier anmelden: https://lp.gfn.de/unsere-aktion-zum-digitaltag-2021/Über die GFN GmbHDie 1997 gegründete GFN GmbH begleitet als einer der größten Bildungsanbieter mit IT-Spezialisierung deutschlandweit Menschen bei ihrer Weiterbildung und beruflichen Neuorientierung. Der Schwerpunkt liegt auf marktaktuellen IT-Umschulungen und -Weiterbildungen in den Bereichen IT, Marketing und Projektmanagement für Arbeitsuchende sowie auf bedarfsorientierten Coachings mit individuellen Schwerpunkten. Darüber hinaus bietet die GFN GmbH IT-Trainings für Berufstätige sowie spezielle Unternehmensschulungen an. Kooperationen mit führenden Herstellern der Softwarebranche sowie ein ausgezeichnetes Netzwerk zu Bildungspartnern gewährleisten ein hochwertiges, am fachlichen und technologischen Fortschritt orientiertes Schulungsangebot. Die GFN GmbH betreibt über 30 Standorte in ganz Deutschland und bietet darüber hinaus ortsunabhängige Kurse und Coachings in digitaler Form an.Pressekontakt:Pressekontakt:GFN GmbHNicola RömerHead of Marketingmarketing@gfn.dePIABO PRDominique-Silvia KempCommunications Director0178 839 70 23gfn@piabo.netOriginal-Content von: GFN, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7749/4938289