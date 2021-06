BMW schränkt die Autoproduktion in seinem größten europäischen Werk Dingolfing ein, weil Elektronikchips fehlen. Ab kommendem Montag werde eine Woche lang nur eine Schicht gefahren statt bisher zwei Schichten, sagte eine Konzernsprecherin am Mittwoch. Zudem belastet eine Abstufung durch die Investmentbank Stifel den Aktienkurs. Seit Ende April waren bei BMW schon einzelne Schichten in den Werken Regensburg, ...

