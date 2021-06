SHANGHAI (IT-Times) - Der chinesische Elektroauto-Hersteller Nio baut seine Produktionskapazitäten im Land der Mitte weiter aus und beginnt mit dem Bau eines neuen Automobilwerks. Nio Ltd. (NYSE: NIO) will ein neues Werk in China errichten, das im dritten Quartal des nächsten Jahres seine Produktion...

Den vollständigen Artikel lesen ...