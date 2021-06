Sehr geehrte Leser, Von Killer Trades spricht man, wenn ein Trader der Ansicht ist: Diese Aktie oder der Optionsschein wird mich reich machen, das wird ein garantierter Ten-Bagger. Also einer jener Tausendprozenter, von dem jeder Tradinganfänger träumt. Um diesen nun maximal ausschöpfen zu können, wird ein Großteil des Tradingkapitals investiert (es soll sich ja lohnen). In Gedanken steht der neue Porsche schon in der Garage, die Karibikkreuzfahrt ist bereits mental geordert, das Fell des Bären ...

Den vollständigen Artikel lesen ...