Medios AG hält erfolgreiche Hauptversammlung 2021 ab - Corporate Governance im Fokus Aufsichtsratsvergrößerung: Dr. Anke Nestler als viertes Mitglied gewählt

Vergütungssysteme für Vorstand und Aufsichtsrat gebilligt sowie neues Genehmigtes Kapital 2021 für Wachstumsfinanzierung geschaffen

Prüfungsausschuss sowie Vergütungs- und Nominierungsausschuss gebildet Berlin, 10. Juni 2021 - Die Medios AG ("Medios"), der führende Anbieter von Specialty Pharma Solutions in Deutschland, hat heute erfolgreich ihre virtuelle ordentliche Hauptversammlung 2021 abgehalten. Alle Beschlüsse zu den Tagesordnungspunkten wurden mit deutlicher Mehrheit gefasst. Insgesamt waren rund 74 % des Grundkapitals vertreten. Zu den Tagesordnungspunkten gehörten unter anderem Corporate Governance-Themen wie die Vergrößerung des Aufsichtsrats von drei auf vier Mitglieder sowie die Billigung der zukünftigen Vergütungssysteme für Vorstand und Aufsichtsrat. Zudem stimmte die Hauptversammlung der Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2021 zu. Alle Abstimmungsergebnisse sind auf der Website der Medios AG unter https://medios.ag/investor-relations/hauptversammlung verfügbar. Im Anschluss an die Hauptversammlung hat der Aufsichtsrat in seiner ersten Sitzung als vierköpfiges Gremium aus seiner Mitte einen Prüfungsausschuss sowie einen Vergütungs- und Nominierungsausschuss bestellt. Dabei handelt es sich um zweiköpfige, sogenannte nicht-beschließende Ausschüsse. Matthias Gärtner, CEO und CFO der Medios AG: "Wir danken unseren Aktionärinnen und Aktionären ganz herzlich für ihr großes Vertrauen. Mit den von der Hauptversammlung und dem Aufsichtsrat beschlossenen Maßnahmen setzen wir ein deutliches Zeichen in Sachen guter Unternehmensführung. Die heutige Zustimmung zu allen Beschlüssen legt das Fundament, unseren Wachstumskurs auch durch weitere Übernahmen erfolgreich fortzusetzen und als führender und starker Partner weiterhin eine wichtige Aufgabe im Bereich Specialty Pharma wahrzunehmen." Wichtige Beschlüsse der Hauptversammlung

Mit der Vergrößerung des Aufsichtsrats wird die Organisation von Medios noch stärker an das dynamische Wachstum der Gesellschaft angepasst. Mit Dr. Anke Nestler wurde eine anerkannte Finanzexpertin zum neuen Aufsichtsratsmitglied gewählt. Dr. Yann Samson, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Medios AG: "Wir freuen uns, Frau Dr. Nestler als neues Mitglied des Aufsichtsrats und Vorsitzende des Prüfungsausschusses zu begrüßen. Wir sind überzeugt, dass sie mit ihrer langjährigen Erfahrung in komplexen Fragestellungen der Finanzberatung und -berichterstattung wertvolles Know-how in unsere Gremien einbringen kann." Das künftige Vergütungssystem für den Vorstand setzt nicht nur rechtliche Anforderungen um, sondern soll zudem eine langfristige und nachhaltige Unternehmensentwicklung fördern und die Interessen der Investoren berücksichtigen. So beinhaltet das Vergütungssystem insbesondere variable, leistungsbezogene Vergütungskomponenten mit einem langfristigen Aktienoptionsplan sowie kurzfristigen Boni in Abhängigkeit von erreichten Unternehmenserfolgen sowie Nachhaltigkeitszielen (ESG).



Das neue Genehmigte Kapital 2021 soll Medios insbesondere ermöglichen, einen etwaigen Finanzierungsbedarf schnell und flexibel decken zu können, um das weitere Wachstum von Medios unter Schonung der Eigenkapitalbasis zu fördern - zum Beispiel im Falle von Akquisitionen. Die ordentliche Hauptversammlung 2021 fand aufgrund der Corona-bedingten Kontaktbeschränkungen wie bereits im vergangenen Jahr als virtuelle Veranstaltung statt. Der Vorstand erläuterte die Geschäftsentwicklung im Geschäftsjahr 2020 und im ersten Quartal 2021 sowie die Pläne und Ziele für das laufende Geschäftsjahr. Zudem bestätigte er die Prognose für das laufende Geschäftsjahr. -------------------



