euNetworks Group Limited ("euNetworks"), ein westeuropäisches Breitbandinfrastruktur-Unternehmen, gab heute die Berufung von Paula Cogan in das Führungsteam bekannt. Sie übernimmt die Rolle der Präsidentin von euNetworks und ist damit für alle operativen Aspekte des Geschäfts verantwortlich. Diese Berufung tritt am 28. November 2021 in Kraft.

Paula Cogan wechselt zu euNetworks, nachdem sie mehrere Jahre in der Telekommunikationsbranche gearbeitet hat. In ihrer Karriere war Paula bei Unternehmen wie British Telecom, Verizon und Colt tätig. Zuletzt war sie als Executive Vice President für die Bereiche Sales, Marketing und Customer Relationship Management bei Colt für die Weiterentwicklung der Geschäftsstrategie verantwortlich. Paulas Erfolge wurden durch ihre Fähigkeit getragen, starke Beziehungen zu Kunden und Partnern aufzubauen und sich gleichzeitig auf die Führung von Organisationen zu konzentrieren. Ihre Erfahrungen passen perfekt zu den Herausforderungen, denen sie sich als Präsidentin bei euNetworks stellen wird.

"Wir freuen uns außerordentlich, Paula bei euNetworks begrüßen zu dürfen", sagte Brady Rafuse, Chief Executive Officer von euNetworks. "Sie ergänzt das Team perfekt und übernimmt eine entscheidende Position im Unternehmen, während wir unsere Pläne vorantreiben und weiter wachsen werden. Ich bin sehr gespannt auf den Beitrag, den Paula für das Unternehmen leisten wird. Paula ist auch eine starke Befürworterin von Vielfalt und Inklusion, was wir bei euNetworks begrüßen."

"euNetworks wird auch in Zukunft im Ökosystem der digitalen Infrastruktur eine herausragende Rolle spielen, und das Team leistet weiterhin hervorragende Arbeit bei der Bereitstellung von kritischer Internet-Infrastruktur für die Kunden", sagte Brian McMullen, Partner von Stonepeak Infrastructure Partners. "Wir verfolgen konsequent unser Ziel, die herausragende Position von euNetworks weiter zu stärken, und diese Berufung ist ein wichtiger Schritt in diese Richtung. Paula ist eine starke Führungskraft in der Branche und eine hervorragende Verstärkung für uns. Wir heißen sie an Bord herzlich willkommen."

"euNetworks hat eine hervorragende Position in der Branche", sagte Paula Cogan. "Ich habe die Entwicklung und das Wachstum des Unternehmens in den vergangenen Jahren verfolgt und freue mich darauf, im November in das Team einzusteigen und zum weiteren Erfolg des Unternehmens beizutragen."

Über euNetworks

euNetworks, ein Anbieter von Breitbandinfrastruktur, besitzt und betreibt 17 glasfaserbasierte Metronetze, die über ein Hochleistungs-Backbone, das durch 51 Städte in 15 europäischen Ländern verläuft, miteinander verbunden sind. Das Unternehmen ist führend auf dem Markt für Rechenzentrumsanbindungen und vernetzt inzwischen mehr als 400 Rechenzentren direkt. Darüber hinaus ist euNetworks ein führender Anbieter von Anbindungen an die Cloud und bietet ein zielgerichtetes Sortiment an innerstädtischen und Langstreckendiensten an, darunter Dark-Fibre-, Wellenlängen- und Ethernet-Services. Kunden aus der Handels-, Finanz-, Content-, Medien- und Mobilfunkbranche sowie Rechenzentren und Unternehmen profitieren von den einzigartigen Glasfaser- und Leerrohrnetzen von euNetworks, die auf ihren hohen Bandbreitenbedarf zugeschnitten sind. Weitere Informationen finden Sie unter eunetworks.com.

