Frankfurt (www.fondscheck.de) - Öl, Kupfer, Zink - Rohstoffe werden teurer und teurer, so die Deutsche Börse AG.Ein Barrel Brent-Öl koste am Mittwochabend 72,51 US-Dollar, das sei so viel wie zuletzt vor zwei Jahren. Der WTI-Preis sei sogar auf den höchsten Stand seit Herbst 2018 geklettert. "Auftrieb gaben eine kurshaltende OPEC+ und Hoffnungen auf eine kräftige Nachfrageerholung", stelle Barbara Lambrecht von der Commerzbank fest. ...

