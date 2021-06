Das hatten sich die Beteiligten sicher anders vorgestellt. Das französische Technologie-Unternehmen Believe muss am ersten Handelstag kräftige Abschläge hinnehmen. Schon der Ausgabepreis lag am unteren Ende der Preisspanne. Zudem senkte das Unternehmen das Volumen des Kapitals, das eingesammelt werden sollte, schon im Vorfeld deutlich ab.Bereits der erste Kurs der Aktie an der Pariser Börse lag am Donnerstag mit 18,40 Euro gut sechs Prozent unter dem Ausgabepreis von 19,50 Euro. Aus diesem Abwärtstrend ...

