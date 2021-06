Das wertvollste europäische Fintech Klarna gibt den erfolgreichen Abschluss einer neuen Finanzierungsrunde in Höhe von 639 Millionen US-Dollar bekannt. Die Bewertung steigt damit auf 45,6 Milliarden Dollar. Klarna führt den Fintech-Markt in Europa an und zählt auch international zur Spitze. Hier muss es sich allerdings dem Fintech Stripe der Gebrüder Collison geschlagen geben. Stripe hat eine nochmals rund doppelt so hohe Bewertung vorzuweisen. Investoren-Portfolio steht unverbrüchlich hinter Klarna Die jüngste Finanzierungsrunde fand unter Führung des Softbank-Vision-Fund-21 statt und wurde durch ...

