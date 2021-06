München (www.anleihencheck.de) - Für Vontobel sind die Aktien von adidas (ISIN DE000A1EWWW0/ WKN A1EWWW) und Nike (ISIN US6541061031/ WKN 866993) eine Investmentidee und die Bank Vontobel Europe AG liefert Vorschläge, wie Anleger mit Anleihen von dieser Einschätzung profitieren können.Noch in dieser Woche starte die Fußball-Europameisterschaft 2021, welche erstmalig nicht nur in einem Gastgeberland ausgetragen werde, sondern in elf verschiedenen europäischen Ländern. Neben dem sportlichen Wettbewerb auf dem Platz würden sich auch die Sportartikelhersteller adidas und Nike einen Kampf um die Marktmacht liefern, denn die populären Merchandising-Artikel hätten bereits in der Vergangenheit den Ausrüstern zu Rekordumsätzen verholfen. Insgesamt biete ein solches Sportevent ein enormes Marketing-Potenzial, weswegen allen voran die Sponsoren Gewinner eines solchen Turniers seien. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...