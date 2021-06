Neben der in dieser Woche gelaufenen Rallye in der Aktie von Windeln.de spricht Manuel Koch im folgenden Video mit Robert Halver von der Baader Bank auch über den Dax. Er sieht im Sommer eine Seitwärtsbewegung am Aktienmarkt. Auch werden zwei Handelsideen der trading house-Börsenakademie angesprochen. Die Aktien von Fresenius Medical Care könne man Market kaufen. ...

