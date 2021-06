Frankfurt am Main (www.anleihencheck.de) - "Die globalen Märkte erholen sich - allen voran die asiatischen, die wahrscheinlich auch 2022 ihr Wachstum fortsetzen werden", sagt Hayden Briscoe, Head of Fixed Income, Global Emerging Markets and Asia Pacific bei UBS Asset Management.Was genau bedeute das im Hinblick auf die Kreditvergabe in Asien? Der höhere Wachstumspfad im Vergleich zum Rest der Welt bedeute gleichzeitig eine höhere Ertragskraft und damit verbunden eine bessere Fähigkeit der Schuldner ihre Kredite zurückzahlen zu können. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...