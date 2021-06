Die Europäische Zentralbank hat es heute vermocht, den Anlegern eine höhere Inflationsrate samt höherer Wachstumsprognosen unter dem Deckmantel einer weiter expansiven Geldpolitik zu verkaufen. Präsidentin Lagarde sieht die Inflation in den USA, die höher ist als in der Eurozone, vor allem durch den konjunkturellen Stimulus begründet. Dennoch hebt auch die EZB ihre Prognosen für die Teuerungsraten in diesem und nächstem Jahr an. Nun liegt der nächste Aufschlag bei der US-Notenbank Fed. Der Kernsatz ...

