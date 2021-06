Laut dem Wall Street Journal könnte Amazon in der EU eine satte Strafzahlung drohen - rund 425 Millionen Dollar. Anleger lässt diese Meldung jedoch kalt: Die Amazon-Aktie kletterte im frühen Handel rund 1,5 Prozent nach oben.Das Wall Street Journal bezieht sich in seiner Meldung vom Donnerstag auf einen Vorschlag der Nationalen Kommission für den Datenschutz (CNPD) aus Luxemburg. Die Behörde, die aufgrund der Amazon-Zentrale in Grand Duchy zuständig ist, schlägt vor, den E-Commerce-Riesen aufgrund ...

Den vollständigen Artikel lesen ...