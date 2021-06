DJ XETRA-SCHLUSS/Wenig verändert - Aixtron schießen nach oben

Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--Weder die neuen US-Inflationsdaten noch die Ergebnisse der Sitzung der Europäischen Zentralbank (EZB) haben am Donnerstag größere Ausschläge ausgelöst. Der DAX verlor 0,1 Prozent auf 15.571 Punkte. Die US-Inflation ist höher als erwartet ausgefallen und hat die gefürchtete Marke von 5 Prozent erreicht. "Die Signale der EZB sind aber positiv für die Aktienmärkte", sagte ein Händler. Während die Inflationsprognosen zwar erhöht worden sind, jedoch weiter unter dem Ziel von 2 Prozent liegen, hat die Zentralbank die Wachstumsprognosen für dieses und das kommende Jahr deutlich nach oben genommen. "Damit sollte der DAX zumindest nach unten abgesichert sein", so der Marktteilnehmer.

Gewinner des Tages waren Aixtron, die um weitere 18,5 Prozent nach oben schossen. Der Anlagenbauer für die Halbleiterindustrie hatte am Mittwoch kurz vor Börsenschluss nach einer Reihe von Großaufträgen die Prognose für Auftragseingänge, Umsatzerlöse und Gewinn-Marge erhöht. Die Aktie legte daraufhin bereits um 7,8 Prozent zu. Am Donnerstag folgten nun Hochstufungen durch Analysten. Im Fahrwasser zogen auch andere Branchentitel an, so Süss Micro (+5,5%) und Infineon (+2,2%).

Auch Klöckner & Co auf Hausse-Kurs - höchster Stand seit fast 10 Jahren

Klöckner & Co (KlöCo) stiegen um 5,3 Prozent auf 12,49 Euro. Damit haben sie im sechsten Anlauf den Bereich um 12 Euro überwunden und den höchsten Stand seit fast zehn Jahren markiert. "KlöCo profitieren besonders stark von den steigenden Stahlpreisen", so ein Händler. Vor einigen Tagen hatte der Stahlhändler die Prognosen nach oben genommen. Die Stimmung für die gesamte Branche war positiv: Salzgitter gewannen 2,4 Prozent und Thyssenkrupp 1,4 Prozent.

Daneben stiegen Ströer um 4,4 Prozent - Morgan Stanley soll die Aktie des Werbekonzerns auf "Übergewichten" erhöht haben. Im DAX erholten sich auch Heidelbergcement um 0,5 Prozent. Auf der anderen Seite gaben Siemens Energy 2,4 Prozent ab und RWE 1,4 Prozent. Im TecDAX fielen Nordex um 3,5 Prozent.

Deutsche Telekom legten um 1,8 Prozent zu. Händler sprachen von Konsolidierungsfantasie auf europäischer Ebene. Nachdem Altice eine Beteiligung von gut 12 Prozent an der BT Group aufgebaut hat, stiegen deren Aktien um 6,6 Prozent. Altice selbst will angeblich das Portugal-Geschäft verkaufen.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 15.571,22 -0,06% +13,50% DAX-Future 15.581,00 -0,06% +13,99% XDAX 15.581,62 +0,03% +13,99% MDAX 33.771,27 -0,10% +9,66% TecDAX 3.443,42 +0,89% +7,18% SDAX 16.256,15 -0,05% +10,10% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 172,60 5 Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag DAX 13 17 0 2.970,0 57,0 50,4 MDAX 23 35 2 1.041,9 41,2 33,0 TecDAX 19 11 0 846,4 29,4 18,5 SDAX 32 35 3 173,3 8,8 9,1 ===

June 10, 2021 11:54 ET (15:54 GMT)

