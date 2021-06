Bedford, Massachusetts (ots/PRNewswire) - VoltDB, die einzige Datenplattform der Enterprise-Klasse, die die Echtzeitdatenanforderungen moderner Anwendungen erfüllt, hat heute bekannt gegeben, dass Coppel, das größte landesweite Kaufhaus in Mexiko, jetzt die VoltDB-Datenplattform verwendet, um ein einheitliches System für seine Kundenprofile aufzubauen."Volt hat für uns wirklich alles verändert", so der Coppel-CTO Robert Gil. "Wir verfügen jetzt über eine einheitliche Plattform zur Verwaltung aller unserer 13 Millionen Kundenportfoliodaten, die dann dank verbesserter Kundenbindung zu einer deutlich besseren Kundenerfahrung und damit zu einer viel höheren Kapitalrendite führen.Einer der wichtigsten Vorteile von Coppel, das Kundenportfolio, stellt gleichzeitig eine große Herausforderung dar: über ein einziges Online-Profil zu verfügen, das stets mit allen Kundeninformationen aktualisiert wird und dieses Profil in einer Omnichannel-Umgebung live zu schalten, damit Kunden in Echtzeit auf ihre Informationen zu Gebühren, Krediten und Raten (Salden) zugreifen können, ohne dabei die Geschwindigkeit zu beeinträchtigen, mit der Transaktionen innerhalb des Portfolios abgewickelt werden.Coppel hat sich für VoltDB entschieden, weil das Unternehmen eine Datenplattform benötigte, die folgende Vorteile bietet:- Speicherung der Online-Informationen an einem Ort- Fehlertoleranz durch verteilte, für mehrere Standorte optimierte Finite-Differenz-(DRP)-Schemata- Echtzeit-Informationsanalyse mit Dashboards- Datenerfassung in Echtzeit- Betrugsanalyse ohne Beeinträchtigung der Datenbankleistung"Alle Tests, die wir mit Volt durchgeführt haben, habe unsere Erwartungen in Bezug auf die Leistung bei den Transaktionen pro Sekunde übertroffen", so Gil.Coppel plant, seine Nutzung von Volt auf verschiedene Call-Center- und Kundenservice-Anwendungsfälle auszuweiten.Weitere Gründe dafür, warum Organisationen aller Branchen VoltDB zum Partner wählen, finden Sie auf https://www.voltdb.com/.Informationen zu VoltDBVoltDB ist die einzige Datenplattform, die auf die Unterstützung von 5G-Telekommunikationsanwendungen ausgelegt ist. Wir kombinieren die In-Memory-Datenspeicherung mit berechenbarer niedriger Latenz und anderen wesentlichen Funktionen, um BSS/OSS, Kundenverwaltung und Revenue-Assurance-Anwendungen zu ermöglichen, die im einstelligen Millisekundenbereich reagieren müssen, um Erträge zu fördern oder Verluste zu verhindern, ohne dabei die Exaktheit der Daten zu beeinträchtigen. Weitere Informationen finden Sie auf voltdb.com.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1334383/VoltDB_Logo.jpgPressekontakt:voltdb@escalatepr.comOriginal-Content von: VoltDB, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/150590/4938556