The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 10.06.2021

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 10.06.2021



ISIN Name

AU000000AHY8 ASALEO CARE LTD

CA36270E1060 GAIA METALS CORP.

CA38018L1031 GO METALS CORP.

CA92202K2074 VANGOLD MNG CORP.

CA92767A1075 VIREO HEALTH INTL INC.

SE0015797592 KINNEVIK B RED. SH. A

SE0015797600 KINNEVIK B RED. SH. B

US21074G1013 CONTACT GOLD CORP.

XS1543030222 DTEK FINANCE 16/24

XS2170852763 SYNL.BONDCO 20/25 FLR

