27.05.2021 - Everfuel A.S.(ISIN: DK0061414711) macht weiter mit seiner Expansionsstrategie zum "Mittler zwischen Produzenten und Nutzern von Wasserstoff" zu werden. Nach dem grossangelegten Norwegen-Plan, am 19.03.2021 veröffentlicht, dem Roll-out Plan Schweden und der aufsehenerregenden NorskHydro Kooperation mit 4 GW Potenzial, dazu der Roll-Out-Plan für Dänemark. Und beim Norwegen-Plan meldet Everfuel erste Umsetzungen: Everfuel übernimmt Nummer 1 - in Hvam. Fertigstellung war verzögert wegen Corona. Jetzt geht es voran in Norwegen: Everfuel hat den Besitz und den Betrieb der Wasserstofftankstelle ...

Den vollständigen Artikel lesen ...