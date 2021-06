Der Silber Report 2021 liefert neueste Informationen zu Nachfrage, Preisentwicklung und Investitionschancen beim aktuell aussichtsreichsten Edelmetall überhaupt: Silber!

Während Gold vor allem als Investment, zum Werterhalt und in Form von Schmuck Verwendung findet (weniger als 10% der jährlichen Nachfrage stammt aus der Industrie), besitzt Silber eine Art Hybrid-Funktion. Das bedeutet, dass zuletzt etwa 57% der gesamten Silbernachfrage aus der Industrie stammten, während der Rest vor allem von Investorenseite sowie von der Schmuckindustrie nachgefragt wurde.

Kostenloser Download neuer Silber Report 2021:

https://download.resource-capital.ch/fileadmin/reports/2021/2/korr_final_Silberreport_2021.pdf

Im Silber-Sektor herrschte jahrelang ein Überangebot, dass sich ab 2019 - dank vermehrter Zuflüsse in Silber-gedeckte Silber-ETPs - wieder in ein sattes Angebotsdefizit von 60 Millionen Unzen wandelte. 2020 wurde inklusive der ETPs sogar ein Angebotsdefizit von 251 Millionen Unzen verzeichnet. Alles in Allem dürfte die weltweite Silbernachfrage in den kommenden Jahren wieder ansteigen. Neben zu erwartenden ETP-Zuflüssen und physischer Nachfrage auf hohem Niveau, ist vor allem aus den Bereichen Medizin/Pharma, Automobil und Photovoltaik mit einer drastischen Nachfrageausweitung zu rechnen.

Auf der Angebotsseite gilt: Die meisten primären Silberproduzenten konzentrierten sich in den vergangenen Jahren aufgrund einer anhaltenden Baisse bei den Silberpreisen vornehmlich auf die Reduzierung der Abbaupreise. Besonders gespart wurde bei der Exploration, was eben dazu führte, dass in den vergangenen Jahren quasi keine größeren Vorkommen mehr entdeckt wurden. Und auch Preisschwächen bei mehreren Basismetallen sorgten dafür, dass die Entwicklung von Minen, die Silber als Beiprodukt fördern, zunächst zurückgestellt wurde. The Silver Institute geht daher für 2021 inklusive ETPs von einem Angebotsdefizit von bis zu 126,7 Millionen Unzen Silber aus.

Gerade seine Hybrid-Funktion dürfte Silber in der Post-Corona-Zeit zu neuen Preisniveaus treiben. Einerseits besteht eine gute Chance auf eine starke Nachfrageausweitung durch einen zu erwartenden Wirtschaftsaufschwung (und dabei vor allem aus (zukünftigen) Hightech-Boombranchen) und andererseits aber auch eine anhaltend hohe Nachfrage aus dem Investmentbereich, da viele Anleger ihre Ersparnisse vor zunehmender Geldentwertung schützen wollen und in Silber investieren werden.

Dieser Report liefert zahlreiche Informationen über den Silber-Sektor und bietet aufschlussreiche Interviews mit exklusiv ausgewählten Experten aus der Branche. Die Vorstellung einer Reihe interessanter Unternehmen, die sich für eine Spekulation auf steigende Silberpreise eignen, vervollständigt den Report.

Weiter erschienen sind der Batteriemetall Report, Goldreport und der URan Report 2021!

Alle Reports in der ÜBersicht zum Download:

https://www.resource-capital.ch/de/reports/

Dies ist keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Aktien. Jeder muss selber wissen was für ein Risiko er eingehen kann und sich zutraut. Jeder ist für sich selber verantwortlich.

Achtung Interessenkonflikt: Ich besitze die im Artikel besprochenen Aktien bzw. sind diese im SRC Mining Special Situations Zertifikat enthalten.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Ihr Jochen Staiger

CEO Swiss Resource Capital AG

NEU! SRC Mining Special Situations Zertifikat: http://www.wikifolio.com/de/ch/w/wf0srcplus

Es gilt der Disclaimer der SRC AG: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/

Anmeldung Einladungsliste für virtuelle Roadshows: http://eepurl.com/bScRBX

Alle SRC Sonderreports zum Download: https://www.resource-capital.ch/de/reports/

Nutzen Sie unseren kostenlosen Newsletter auf Deutsch: ?: http://eepurl.com/08pAn

Abonnieren Sie unseren YouTube Kanal ?: https://www.youtube.com/user/ResourceCapitalAG'sub_confirmation=1

Enthaltene Werte: CA29258Y1034,CA55903Q1046,CA32076V1031,XD0002746952,CA2899003008,CA76170Q1063,CA50149R1073,CA2546771072,CA8263XP1041