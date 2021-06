TAGESVORSCHAU: Termine am 11. Juni 2021

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Freitag, den 11. Juni:

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 GBR: Handelsbilanz 04/21

08:00 GBR: BIP 04/21

08:00 GBR: Industrieproduktion 04/21

08:30 DEU: Bundesbank veröffentlicht aktuelle Konjunkturprognose 08:00 DEU: Großhandelspreise 05/21

09:00 ESP: Verbraucherpreise 05/21 (endgültig)

10:00 ITA: Arbeitslosenquote Q1/21

12:30 RUS: Nationalbank, Zinsentscheid

16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 06/21 (vorläufig) EUR: Moody's Ratingergebnis Österreich, Niederlande

EUR: S&P Ratingergebnis Slowenien

EUR: Fitch Ratingergebnis Spanien

SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: Tag des Deutschen Familienunternehmens 2021 zu "Aufbruch, Nachhaltigkeit, Wohlstand" (online) u.a. mit Reden von CDU-Chef Armin Laschet, Finanzminister Olaf Scholz, Bayerns Ministerpräsident Markus Söder, FDP-Chef Christian Lindner und der Grünen-Fraktionsvorsitzenden Katrin Göring-Eckardt 09:30 DEU: Fortsetzung Prozess zu "Cum-Ex"-Aktiendeals vor dem Landgericht Wiesbaden 10:30 DEU: "Update: Reisen im Sommer 2021" - Pressegespräch von Bundesverkehrsministerium, Bundesverband der Deutschen Luftverkehrswirtschaft (BDL), Deutscher Reiseverband (DRV), mit Verkehrsminister Scheue DEU: Bundestag

+ 13.15 Statement Bundesfamilienministerin Christine Lambrecht (SPD) und Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) zum Corona-Aufholpaket, Ganztags-Betreuung im Grundschulalter und FüPoG II GBR: G7 Gipfeltreffen in Carbis Bay in Cornwall (bis 13.06.) °

