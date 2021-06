EQS Group-Ad-hoc: poenina holding ag / Schlagwort(e): Ankauf

Poenina erwirbt Längle & Staub Sanitärplanung GmbH und Christian Jost AG



11.06.2021

Die poenina holding ag übernimmt per 30. Juni 2021 die Längle & Staub Sanitärplanung GmbH mit Sitz in St. Gallen, 6 Mitarbeitenden und einem Jahresumsatz von rund 1 Mio. sowie die Christian Jost AG mit Sitz in Chur, 14 Mitarbeitenden und einem Jahresumsatz von rund CHF 3 Mio. 'Dank dem Zusammenschluss mit der Längle & Staub Sanitärplanung GmbH stärken wir unsere Firmengruppe im Nebenkompetenzbereich Planung', freut sich Jean Claude Bregy, CEO der poenina holding ag und fügt an: 'Unter anderem bringen die Mitarbeitenden Erfahrung mit BIM-fähiger Software mit, wovon die ganze Gruppe profitieren wird.' Die Längle & Staub Sanitärplanung GmbH bietet Fachplanungen von Sanitär- und Gebäudetechnikanlagen an und ist seit 1965 am Markt tätig. Das Unternehmen wird durch den bisherigen Geschäftsleiter Jürgen Längle weitergeführt. 'Mit der Akquisition der Christian Jost AG setzen wir unsere Wachstumsstrategie in den Kernkompetenzbereichen Sanitär, Heizung und Lüftung fort', erklärt Bregy weiter. Die Christian Jost AG wurde 1947 als Schlosserwerkstatt gegründet und während drei Generationen als Familienunternehmen geführt und weiterentwickelt. Heute bietet das Team vorwiegend Dienstleistungen in den Bereichen Sanitär-, Heizungs- und Lüftungstechnik an. Die Christian Jost AG wird ab sofort durch Giacomo Lecchino geführt, dem Geschäftsleiter der ebenfalls zur poenina Gruppe gehörenden Willi Haustechnik AG mit Hauptsitz in Chur. Die Vertragsunterzeichnungen sind heute, 11. Juni 2021, erfolgt. Beide Unternehmen werden auch in Zukunft unter eigenem Namen auftreten. 'Wir heissen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der beiden Gesellschaften recht herzlich willkommen und freuen uns auf die Zusammenarbeit', so Bregy.

