Zuletzt musste NEL Asa (ISIN: NO0010081235) zusehen, wie grosse Elektrolyseaufträge an den Norwegern vorbeigingen. Und in die Reihe der Enttäuschungen kam mit dem Ende des schon fast fest eingeplanten 200 MW Auftrags Iberdrola's ein weiterer Tiefpunkt. Und der Aktienkurs der Norweger kommt seitdem einfach nicht in Schwung. In einer Bandbreite von 1,61 bis 1,80 EUR in den letzten 4 Wochen handelnd findet die Aktie keine Basis für einen dauerhaften Anstieg darüber hinaus. 5 Ausbruchversuche scheiterten jeweils in der 1,80 er Region. So ging es auch gestern wieder "abwärts" von 1,72 EUR bei Eröffnung ...

