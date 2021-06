Die aktuell längste Serie: Südzucker mit 10 Tagen Plus in Folge (Performance: 8.16%) - die längste Serie dieses Jahr: DWS Group 13 Tage (Performance: 12.08%). Tagesgewinner war am Mittwoch Baumot Group mit 357,14% auf 0,16 (2379% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 400,00%) vor Transocean mit 96,67% auf 4,72 (% Vol.; 1W 96,67%) und Fraport mit 6,02% auf 61,98 (245% Vol.; 1W 4,38%). Die Tagesverlierer: Heidelberger Druckmaschinen mit -11,08% auf 1,67 (778% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -14,09%), Tomorrow Focus mit -7,32% auf 2,91 (225% Vol.; 1W -12,08%), Home24 mit -4,81% auf 16,41 (46% Vol.; 1W -4,81%)Die höchsten Tagesumsätze hatten Nvidia (13249,81 Mio.), Microsoft (9097,61) und GameStop (8126,34) ....

