Die Montana Aerospace AG (die "Montana Aerospace") - ein führender, hoch vertikal integrierter Hersteller und Anbieter von Systemkomponenten und komplexen Baugruppen für die Sektoren Luft- und Raumfahrt, E-Mobilität und Energie mit weltweiten Konstruktions- und Fertigungsstandorten - verstärkt das Management Board im Zuge des geplanten Wachstumskurses.

Kai Arndt übernimmt ab Ende 2021 als Chief Operative Officer (COO) die Verantwortung für die Bereiche Produktion, Produktentwicklung und Einkauf.

Mit dem Eintritt wird der Vorstandsbereich der Montana Aerospace AG wie folgt aufgestellt: Markus Nolte konzentriert sich als CEO stärker auf die strategische Entwicklung des Unternehmens inklusive der weltweiten Vertriebsaktivitäten sowie der Kommunikation. Michael Pistauer wird als CFO der Gesellschaft zusätzlich den Bereich Legal übernehmen. Herbert Roth leitet als CHRO weiterhin den Bereich Human Resources.

Die Veränderungen im Vorstand sind die logische Konsequenz der Expansionsstrategie der Montana Aerospace AG, die auf den Säulen organisches Wachstum und gezielte Zukäufe aufbaut («Build and Buy»).

Kai Arndt bringt langjährige Management-Erfahrung im Bereich des Flugzeugbaus mit. Er begann als Lehrling zum Fluggerätebauer in Hamburg, um anschliessend einen weiteren Abschluss als staatlich geprüfter Maschinenbautechniker zu absolvieren, sowie ein internationales Executive MBA Programm an der Universität St. Gallen abzuschliessen. Nach zahlreichen Positionen bei Airbus in den Bereichen Operations (u.a. Gesamtleitung des Werkes Stade), Finanzen, Entwicklung und Qualität wechselte Kai Arndt 2019 als Mitglied der Geschäftsleitung zum Flugzeugzulieferer Premium Aerotec GmbH.

Tom Williams, Co-Verwaltungsratspräsident der Montana Aerospace, erklärt: «Kai Arndt wird mit seiner langjährigen operativen Erfahrung das Management der Montana Aerospace in idealer Weise ergänzen und den eingeschlagenen Wachstumskurs weiter beschleunigen.»

Ansprechpartner für Investor Relations: Head of M&A und Investor Relations Marc Vesely recte Riha

Ansprechpartner für die Presse: Jürgen Beilein

Über Montana Aerospace AG

Die Montana Aerospace AG ist ein führender Hersteller von Systemkomponenten und komplexen Baugruppen für die Luftfahrt mit globalen Entwicklungs- und Produktionskapazitäten. Die Gesellschaft beschäftigt rund 4.800 hochqualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die an 28 Standorten auf vier Kontinenten in der Konzeption, Entwicklung und Produktion von zukunftsweisenden Technologien auf Basis von Aluminium, Titan, Verbundwerkstoffen, Kupfer und Stahl tätig sind, die in den Zukunftssektoren Luftfahrt, E-Mobilität und Energie zum Einsatz kommen. Montana Aerospace AG ist an der SIX Swiss Exchange kotiert (AERO, ISIN: CH1110425654, Valorennummer 111 042 565).

Rechtlicher Hinweis

Einige Informationen in dieser Pressemitteilung enthalten zukunftsgerichtete Aussagen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen stellen keine Garantien zukünftigen Erfolgs dar und bergen Unsicherheiten und Risiken. Tatsächlich erzielte zukünftige Ergebnisse können infolge zahlreicher Faktoren davon abweichen. Montana Aerospace AG ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren.

Aussender: Montana Aerospace AG Adresse: Alte Aarauerstrasse 11, 5734 Reinach Land: Schweiz

ISIN(s): CH1110425654 (Aktie) Börsen: Kotierter Markt in SIX Swiss Exchange

