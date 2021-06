CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 14.06.2021:Das Instrument GEY CH0114405324 GARMIN LTD NAM.SF 0,10 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 11.06.2021 und ex Kapitalmassnahme am 14.06.2021The instrument GEY CH0114405324 GARMIN LTD NAM.SF 0,10 EQUITY is traded cum capital adjustment on 11.06.2021 and ex capital adjustment on 14.06.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 11.06.2021:Das Instrument HUN2 BMG0957L1090 BEIJING ENTER.WTR GR.CONS EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 11.06.2021The instrument HUN2 BMG0957L1090 BEIJING ENTER.WTR GR.CONS EQUITY is traded ex capital adjustment on 11.06.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 11.06.2021:Das Instrument HHFA DE000A0S8488 HAMBURG.HAFEN LOG.A-SP NA EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 11.06.2021The instrument HHFA DE000A0S8488 HAMBURG.HAFEN LOG.A-SP NA EQUITY is traded ex capital adjustment on 11.06.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 11.06.2021:Das Instrument CA92202K2074 VANGOLD MNG CORP. EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 11.06.2021The instrument CA92202K2074 VANGOLD MNG CORP. EQUITY is traded ex capital adjustment on 11.06.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 11.06.2021:Das Instrument EO8 FR0011191766 EOS IMAGING EO -,01 EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 11.06.2021The instrument EO8 FR0011191766 EOS IMAGING EO -,01 EQUITY is traded ex capital adjustment on 11.06.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 11.06.2021:Das Instrument VHM ES0182870214 SACYR S.A. INH. EO 1 EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 11.06.2021The instrument VHM ES0182870214 SACYR S.A. INH. EO 1 EQUITY is traded ex capital adjustment on 11.06.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 11.06.2021:Das Instrument XDH KYG9827V1068 XINGDA INTL HLDGS HD -,10 EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 11.06.2021The instrument XDH KYG9827V1068 XINGDA INTL HLDGS HD -,10 EQUITY is traded ex capital adjustment on 11.06.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 11.06.2021:Das Instrument KOU KYG532241042 KWG GROUP HOLDINGS HD-,10 EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 11.06.2021The instrument KOU KYG532241042 KWG GROUP HOLDINGS HD-,10 EQUITY is traded ex capital adjustment on 11.06.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 11.06.2021:Das Instrument CA92767A1075 VIREO HEALTH INTL INC. EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 11.06.2021The instrument CA92767A1075 VIREO HEALTH INTL INC. EQUITY is traded ex capital adjustment on 11.06.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 11.06.2021:Das Instrument AU000000AHY8 ASALEO CARE LTD EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 11.06.2021The instrument AU000000AHY8 ASALEO CARE LTD EQUITY is traded ex capital adjustment on 11.06.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 11.06.2021:Das Instrument FL9 US12662P1084 CVR ENERGY INC. DL-,01 EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 11.06.2021The instrument FL9 US12662P1084 CVR ENERGY INC. DL-,01 EQUITY is traded ex capital adjustment on 11.06.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 11.06.2021:Das Instrument TQG BMG780521008 SANDMARTIN INTL HD-,10 EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 11.06.2021The instrument TQG BMG780521008 SANDMARTIN INTL HD-,10 EQUITY is traded ex capital adjustment on 11.06.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 14.06.2021:Das Instrument 5XV US3750361004 GIGCAPITAL 2 DL-,0001 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 11.06.2021 und ex Kapitalmassnahme am 14.06.2021The instrument 5XV US3750361004 GIGCAPITAL 2 DL-,0001 EQUITY is traded cum capital adjustment on 11.06.2021 and ex capital adjustment on 14.06.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 14.06.2021:Das Instrument LO51 CA54179W3093 LONCOR RESOURCES INC. EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 11.06.2021 und ex Kapitalmassnahme am 14.06.2021The instrument LO51 CA54179W3093 LONCOR RESOURCES INC. EQUITY is traded cum capital adjustment on 11.06.2021 and ex capital adjustment on 14.06.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 14.06.2021:Das Instrument KC1A US48668G2057 KCELL JSC GDR REG S EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 11.06.2021 und ex Kapitalmassnahme am 14.06.2021The instrument KC1A US48668G2057 KCELL JSC GDR REG S EQUITY is traded cum capital adjustment on 11.06.2021 and ex capital adjustment on 14.06.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 14.06.2021:Das Instrument AMA1 DE000A2LQUJ6 ALTECH ADV.MAT. NA O.N. EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 11.06.2021 und ex Kapitalmassnahme am 14.06.2021The instrument AMA1 DE000A2LQUJ6 ALTECH ADV.MAT. NA O.N. EQUITY is traded cum capital adjustment on 11.06.2021 and ex capital adjustment on 14.06.2021