The following instruments on XETRA do have their last trading day on 11.06.2021Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 11.06.2021ISIN NameES06784309E7 TELEFONICA INH.-ANR-DE000HLB5HS1 LB.HESS.THR.CARRARA10S/17DE000A2E4QA6 IKB DT.IND.BK.MTN 17/21CH0244653520 COOP-GRUPPE GENOSSE.14-21XS0638326263 LETTLAND 11/21 REGSXS0638572973 SB CAPITAL 11/21 MTNXS0637846725 DNB BOLIGKRED. 11/21 MTNUS518417AA89 LETTLAND 2021 144AUSA18007AA16 ELD.INTL FIN. 16/21 REGSDE000LB1DUX5 LBBW DL-GM-FLOATER 17/21XS1433199624 VALEO SA 16/21 ZO CV MTNXS1432570700 ICBC DUBAI 16/21 MTNUS045167DP51 ASIAN DEV. BK 16/21FLRMTNXS1432593660 WESTPAC SEC.NZ 16/21 MTNUS7665821002 RIGNET INC. DL-,001US9300591008 WADDELL + REED FINL A